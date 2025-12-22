Aloisio M5S | Il sistema educativo non assicura competenze adeguate sull’IA Depositata interrogazione

La senatrice Aloisio (M5S) ha depositato un'interrogazione sul ritardo della scuola italiana in ambito IA e digitale, citando il report GoStudent secondo cui il 65% degli alunni svolgerà lavori oggi inesistenti. Si chiedono interventi urgenti su curricula e formazione docenti per colmare il divario di competenze ed evitare la futura emigrazione dei giovani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

