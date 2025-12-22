Alma LED supporta Savills IM SGR e Barings nell’operazione di finanziamento per un immobile direzionale a Milano Porta Nuova
Alma LED ha assistito Savills Investment Management Sgr, società di gestione del fondo immobiliare “NEOPOLIS” investito da Barings, nell’ottenimento del finanziamento per un immobile direzionale a Milano Porta Nuova. L’intervento ha riguardato l’assistenza nella fase di negoziazione e definizione delle condizioni finanziarie, contribuendo a garantire un percorso ottimale per l’operazione.
Alma LED ha assistito Savills Investment Management Sgr, in qualità di società di gestione del fondo di investimento alternativo immobiliare italiano riservato di tipo chiuso “NEOPOLIS”, investito e sottoscritto da una società del gruppo Barings, nell’ottenimento del finanziamento finalizzato all’ac. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Alma LED affianca Savills IM SGR e Barings nel finanziamento per l’acquisizione di un immobile direzionale a Milano Porta Nuova
Leggi anche: Kryalos sgr, chiuso il nuovo finanziamento da 40 milioni di euro per conto di Fondo Arcimboldo, proprietari Bicocca Village e Gate a Milano
Alma LED affianca Savills IM SGR e Barings nel finanziamento per l’acquisizione di un immobile direzionale a Milano Porta Nuova - Alma LED ha assistito Savills Investment Management Sgr, in qualità di società di gestione del fondo di investimento alternativo immobiliare italiano riservato di tipo chiuso “NEOPOLIS”, investito e s ... msn.com
Alma LED con Savills e Barings nel finanziamento dell’asset “Open 336” a Milano - Alma LED ha assistito Savills Investment Management Sgr, quale società di gestione del fondo di investimento alternativo immobiliare italiano “VALUE ADD II ITALY”, e sottoscritto da una società del ... ntplusdiritto.ilsole24ore.com
Mousse Bianco Alma Briosa: la detersione che coccola la pelle La Mousse Bianco è una detersione quotidiana delicata ma efficace, studiata per viso e corpo. La sua texture soffice e leggera permette una pulizia profonda senza alterare il naturale equilibr - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.