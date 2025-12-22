Alma LED supporta Savills IM SGR e Barings nell’operazione di finanziamento per un immobile direzionale a Milano Porta Nuova

Alma LED ha assistito Savills Investment Management Sgr, società di gestione del fondo immobiliare “NEOPOLIS” investito da Barings, nell’ottenimento del finanziamento per un immobile direzionale a Milano Porta Nuova. L’intervento ha riguardato l’assistenza nella fase di negoziazione e definizione delle condizioni finanziarie, contribuendo a garantire un percorso ottimale per l’operazione.

Alma LED ha assistito Savills Investment Management Sgr, in qualità di società di gestione del fondo di investimento alternativo immobiliare italiano riservato di tipo chiuso “NEOPOLIS”, investito e sottoscritto da una società del gruppo Barings, nell’ottenimento del finanziamento finalizzato all’ac. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

