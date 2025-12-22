Alma LED supporta Savills IM SGR e Barings nell’operazione di finanziamento per un immobile direzionale a Milano Porta Nuova

Alma LED ha assistito Savills Investment Management Sgr, società di gestione del fondo immobiliare “NEOPOLIS” investito da Barings, nell’ottenimento del finanziamento per un immobile direzionale a Milano Porta Nuova. L’intervento ha riguardato l’assistenza nella fase di negoziazione e definizione delle condizioni finanziarie, contribuendo a garantire un percorso ottimale per l’operazione.

Alma LED con Savills e Barings nel finanziamento dell’asset “Open 336” a Milano - Alma LED ha assistito Savills Investment Management Sgr, quale società di gestione del fondo di investimento alternativo immobiliare italiano “VALUE ADD II ITALY”, e sottoscritto da una società del ... ntplusdiritto.ilsole24ore.com

