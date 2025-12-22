Alma LED ha supportato Savills IM SGR, gestore del fondo NEOPOLIS, nel processo di finanziamento per l’acquisto di un immobile direzionale a Milano Porta Nuova, parte di una strategia paneuropea di valorizzazione degli asset.

Alma LED ha assistito Savills Investment Management Sgr, in qualità di società di gestione del fondo di investimento alternativo immobiliare italiano riservato di tipo chiuso “NEOPOLIS”, investito e sottoscritto da una società del gruppo Barings, nell’ottenimento del finanziamento finalizzato all’acquisizione, da un primario investitore istituzionale, di un complesso immobiliare a uso uffici situato nel distretto direzionale di Milano Porta Nuova, nell’ambito di una strategia paneuropea value-add. L’immobile, noto come Tazzoli 6, si sviluppa su una superficie lorda complessiva di circa 11.000 mq, articolata su sette piani fuori terra e due livelli interrati che ospitano circa 72 posti auto coperti, oltre a una corte interna privata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alma LED affianca Savills IM SGR e Barings nel finanziamento per l’acquisizione di un immobile direzionale a Milano Porta Nuova

