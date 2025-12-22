All’Oasi Astroni un verso vale un albero | nasce l’Albero delle Poesie

All’Oasi Astroni nasce l’Albero delle Poesie, un progetto che unisce arte e rispetto per l’ambiente. In questo spazio, un giovane leccio rappresenta il legame tra espressione creativa e tutela della natura. Chi lascia un verso contribuisce alla crescita dell’albero e alla valorizzazione del territorio, creando un ponte tra poesia e sostenibilità in un contesto naturale.

In una radura silenziosa, un giovane leccio diventa il punto d’incontro tra creatività e tutela del territorio: chi lascia un verso, contribuisce a far nascere nuova vita. È l’idea al centro di “L’Albero delle Poesie”, presentato nella Riserva Naturale Oasi WWF Cratere degli Astroni. Quando l’arte diventa un gesto di cittadinanza ambientale La presentazione ufficiale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

