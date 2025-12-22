Allevava e vendeva abusivamente gamberi killer della Louisiana | sequestrati animali e acquario
Scoperto in Toscana un allevamento abusivo di gamberi rossi della Louisiana, una specie aliena e invasiva. Gli animali, venduti online per il mercato degli acquari, sono stati sequestrati dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Grosseto, in casa un allevamento illegale di gamberi della Louisiana
Leggi anche: Grosseto, scoperto un allevamento abusivo di gamberi della Louisiana
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Grosseto, allevava e commerciava abusivamente gamberi della Louisiana: sotto sequestro una struttura - Al termine del controllo tutti gli esemplari di gambero e le strutture utilizzate per la loro detenzione sono stati sequestrati dai Carabinieri. msn.com
Goloka Ecofarm - Hare Krishna Savona. . La ragione per cui non abbiamo tanti buoi al momento è che questa mandria fino a qualche anno fa apparteneva a un allevatore che allevava in maniera tradizionale e quindi vendeva i maschi. Non ci sono maschi gio - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.