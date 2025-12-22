Allevava e vendeva abusivamente gamberi killer della Louisiana | sequestrati animali e acquario

Scoperto in Toscana un allevamento abusivo di gamberi rossi della Louisiana, una specie aliena e invasiva. Gli animali, venduti online per il mercato degli acquari, sono stati sequestrati dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Grosseto, in casa un allevamento illegale di gamberi della Louisiana

Leggi anche: Grosseto, scoperto un allevamento abusivo di gamberi della Louisiana

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Grosseto, allevava e commerciava abusivamente gamberi della Louisiana: sotto sequestro una struttura - Al termine del controllo tutti gli esemplari di gambero e le strutture utilizzate per la loro detenzione sono stati sequestrati dai Carabinieri. msn.com