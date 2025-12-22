Allerta meteo per la Vigilia di Natale a Napoli | pioggia 23 e 24 dicembre

Per la Vigilia di Natale a Napoli si prevede un'allerta meteo di 24 ore, con piogge e temporali previsti tra il 23 e il 24 dicembre. La situazione richiede attenzione e precauzioni per tutelare la sicurezza di tutti.

Allerta meteo di 24 ore tra il 23 ed il 24 dicembre in Campania: attese forti piogge e temporali in tutta la regione. Possibile neve sul Vesuvio nella notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

