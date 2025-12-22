Allerta meteo per la Vigilia di Natale a Napoli | pioggia 23 e 24 dicembre
Per la Vigilia di Natale a Napoli si prevede un'allerta meteo di 24 ore, con piogge e temporali previsti tra il 23 e il 24 dicembre. La situazione richiede attenzione e precauzioni per tutelare la sicurezza di tutti.
Allerta meteo di 24 ore tra il 23 ed il 24 dicembre in Campania: attese forti piogge e temporali in tutta la regione. Possibile neve sul Vesuvio nella notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Meteo a Roma, torna la pioggia fino alla vigilia di Natale. Le previsioni
Leggi anche: Allerta meteo a Napoli e in Campania: pioggia e temporali dal pomeriggio di domani
Torna il maltempo, in arrivo piogge e nevicate anche in collina. Allerta gialla in 6 regioni; Meteo Natale, arriva il ciclone invernale: neve in collina e maltempo diffuso su tutta Italia; Che tempo farà a Natale e nelle feste? Pioggia, vento e calo delle temperature; Meteo Genova e Liguria, le previsioni per Natale e Santo Stefano.
Allerta meteo per la Vigilia di Natale a Napoli: pioggia 23 e 24 dicembre - Allerta meteo di 24 ore tra il 23 ed il 24 dicembre in Campania: attese forti piogge e temporali in tutta la regione ... fanpage.it
Previsioni meteo Natale 2025, ciclone in arrivo: pioggia, neve e correnti fredde sull'Italia - Dopo una fase di tempo stabile e temperature sopra la media stagionale, da diversi giorni diverse regioni italiane si trovano sotto la morsa del maltempo tanto che, per la giornata di oggi, lunedì 22 ... notizie.it
Meteo: Natale con il maltempo, in arrivo pioggia da Nord a Sud. Oggi allerta gialla su Sicilia e Calabria - Possibile una fase di anticiclone intorno all’ultimo weekend del mese, poi non si esclude l’arrivo di aria più fredda ... msn.com
Maltempo, allerta meteo oggi 22 dicembre per temporali: le regioni a rischio x.com
Nessuna Allerta Meteo per il 21 e 22 dicembre 2025 - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.