Allerta meteo per la Vigilia di Natale a Napoli | pioggia 23 e 24 dicembre

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la Vigilia di Natale a Napoli si prevede un'allerta meteo di 24 ore, con piogge e temporali previsti tra il 23 e il 24 dicembre. La situazione richiede attenzione e precauzioni per tutelare la sicurezza di tutti.

Allerta meteo di 24 ore tra il 23 ed il 24 dicembre in Campania: attese forti piogge e temporali in tutta la regione. Possibile neve sul Vesuvio nella notte. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Meteo a Roma, torna la pioggia fino alla vigilia di Natale. Le previsioni

Leggi anche: Allerta meteo a Napoli e in Campania: pioggia e temporali dal pomeriggio di domani

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Torna il maltempo, in arrivo piogge e nevicate anche in collina. Allerta gialla in 6 regioni; Meteo Natale, arriva il ciclone invernale: neve in collina e maltempo diffuso su tutta Italia; Che tempo farà a Natale e nelle feste? Pioggia, vento e calo delle temperature; Meteo Genova e Liguria, le previsioni per Natale e Santo Stefano.

allerta meteo vigilia nataleAllerta meteo per la Vigilia di Natale a Napoli: pioggia 23 e 24 dicembre - Allerta meteo di 24 ore tra il 23 ed il 24 dicembre in Campania: attese forti piogge e temporali in tutta la regione ... fanpage.it

Previsioni meteo Natale 2025, ciclone in arrivo: pioggia, neve e correnti fredde sull'Italia - Dopo una fase di tempo stabile e temperature sopra la media stagionale, da diversi giorni diverse regioni italiane si trovano sotto la morsa del maltempo tanto che, per la giornata di oggi, lunedì 22 ... notizie.it

allerta meteo vigilia nataleMeteo: Natale con il maltempo, in arrivo pioggia da Nord a Sud. Oggi allerta gialla su Sicilia e Calabria - Possibile una fase di anticiclone intorno all’ultimo weekend del mese, poi non si esclude l’arrivo di aria più fredda ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.