All' Epifania torna in scena il burattino più amato di sempre | sul palco del Teatro Fabbri arriva Pinocchio

Come da tradizione, il Teatro Diego Fabbri festeggia l’Epifania all’insegna del teatro per famiglie portando in scena, martedì 6 gennaio, “Pinocchio”. Uno spettacolo che rinnova il fascino della storia e coinvolge giovani e adulti, offrendo un’occasione di incontro e di condivisione. La rappresentazione si propone di mantenere vivo il patrimonio culturale e teatrale dedicato ai più piccoli.

Come da tradizione, il Teatro Diego Fabbri festeggia l'Epifania all'insegna del teatro per famiglie portando in scena, martedì 6 gennaio "Pinocchio. Vita e imprese di un burattino". Lo spettacolo della compagnia Progetto g.g. è una produzione di Accademia PerdutaRomagna Teatri scritta, diretta e.

