Inter News 24 ad Appiano Gentile. Non c’è spazio per vacanze anticipate o cali di tensione in casa Inter. Nonostante la delusione ancora fresca per l’eliminazione dalla Supercoppa Italiana e il faticoso viaggio di rientro dall’Arabia Saudita, il momento del “rompete le righe” non è ancora arrivato. La dirigenza e lo staff tecnico hanno imposto una linea chiara: il lavoro prosegue senza sosta sui campi del Suning Training Centre di Appiano Gentile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, già nella giornata di ieri, a poche ore dall’atterraggio da Riyadh, i nerazzurri si sono ritrovati al centro sportivo non solo per una necessaria sgambata defaticante, ma soprattutto per un confronto diretto e sincero. 🔗 Leggi su Internews24.com

Allenamento Inter, niente sosta dopo Riad: Chivu suona la carica. Il programma tra Natale e l'Atalanta

Women, ritiro a Malta dal 3 al 7 Gennaio.

