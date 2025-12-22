All’Asl di Salerno niente Natale per i lavoratori Tomasco Nursind | Soldi dovuti e mai arrivati

Tempo di lettura: 2 minuti Mentre nelle case si accendono le luci di Natale, all’ Asl di Salerno resta accesa solo la rabbia. A farla emergere è il Nursind provinciale, che denuncia pubblicamente ritardi, disparità e silenzi che stanno pesando sulle tasche e sulla dignità di tanti lavoratori della sanità. “Non stiamo parlando di favori o di regali di Natale, ma di soldi dovuti, maturati con il lavoro quotidiano”, dichiara senza mezzi termini Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind Salerno. “ È inaccettabile che a fine anno molti dipendenti si ritrovino senza il saldo della produttività, senza il rimborso fiscale e, soprattutto, senza una spiegazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

