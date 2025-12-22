Allarme degli 007 Nato | Mosca lavora a un' arma anti-Starlink
Mosca sta sviluppando un’arma per colpire la rete di Starlink e quindi privare l’ Ucraina di un importante strumento di difesa. E’ l’allarme lanciato dai servizi di intelligence di due Paesi della Nato secondo cui - riporta l’Associated Press - il progetto russo è quello di un sistema «a effetto zona» per inondare le orbite dei satelliti di Musk con centinaia di migliaia di proiettili. 🔗 Leggi su Feedpress.me
