All’aeroporto di Roma Fiumicino superati per la prima volta i 50 milioni di passeggeri in un anno

All’aeroporto di Roma Fiumicino ha superato per la prima volta i 50 milioni di passeggeri in un anno, segnando un nuovo traguardo per il Leonardo da Vinci. Questo risultato testimonia la ripresa e la crescita del traffico aereo nella capitale, confermando il ruolo di centro nevralgico per il trasporto internazionale. Un dato che evidenzia l’importanza strategica dello scalo nel panorama italiano e internazionale.

Un numero che spiega tutto. L'ennesimo record per il Leonardo da Vinci, a conclusione di un anno da incorniciare. All'aeroporto di Roma Fiumicino, infatti, è stato raggiunto e superato, per la prima volta, il record storico di 50 milioni di passeggeri in un anno. Il primato è stato registrato alle porte delle festività natalizie in cui Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, prevede di accogliere complessivamente altri 2 milioni di viaggiatori, a partire dal 22 dicembre e fino al 7 gennaio compreso, oltre ai 180 mila attesi al G.B. Pastine di Ciampino. È la prima volta che il Leonardo da Vinci, entrato nella Top 10 degli scali più connessi al mondo stilata dalla società specializzata Cirium, accoglie un numero così elevato di transiti, in partenza e in arrivo, garantendo al tempo stesso i più elevati standard di qualità operativa.

