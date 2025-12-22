ALL’AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUPERATI PER LA PRIMA VOLTA I 50 MILIONI DI PASSEGGERI IN UN ANNO | ORA PRONTO LO SVILUPPO DELLO SCALO
All’aeroporto di Roma Fiumicino è stato raggiunto e superato, per la prima volta, il record storico di 50 milioni di passeggeri in un anno. Il primato è stato registrato alle porte delle festività natalizie in cui Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, prevede di accogliere complessivamente altri 2 milioni di viaggiatori, a partire dal 22 dicembre e fino al 7 gennaio compreso, oltre ai 180 mila attesi al G.B. Pastine di Ciampino. È la prima volta che il Leonardo da Vinci, entrato nella Top 10 degli scali più connessi al mondo stilata dalla società specializzata Cirium, accoglie un numero così elevato di transiti, in partenza e in arrivo, garantendo al tempo stesso i più elevati standard di qualità operativa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: All’aeroporto di Roma Fiumicino superati per la prima volta i 50 milioni di passeggeri in un anno
Leggi anche: Aeroporto di Fiumicino, nuovo record: superati 50 milioni di passeggeri all'anno
All’aeroporto di Roma Fiumicino superati per la prima volta i 50 milioni di passeggeri in un anno - All'aeroporto di Roma Fiumicino superati per la prima volta i 50 milioni di passeggeri in un anno. tpi.it
Fiumicino da record: oltre 50 milioni di passeggeri in un anno - Il primato dell’aeroporto di Roma Fiumicino arriva alle porte delle festività natalizie, uno dei periodi più intensi per il traffico aereo. fortuneita.com
Aeroporti di Roma: Fiumicino vola per la prima volta oltre i 50 mln di passeggeri - Traguardo storico per Roma Fiumicino che, per la prima volta, supera i 50 milioni di passeggeri in un anno. travelquotidiano.com
AirPort security Fiumicino, nuovi episodi #polizia
All'aeroporto di Roma Fiumicino è stato raggiunto e superato, per la prima volta, il record storico di 50 milioni di passeggeri in un anno. Il primato è stato registrato alle porte delle festività natalizie in cui Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, preve - facebook.com facebook
All’aeroporto di Roma Fiumicino è atterrata la #FiammaOlimpica! Ora comincia il suo viaggio, prima verso il @Quirinale e poi, attraverso l’Italia, fino ai Giochi Olimpici Invernali @milanocortina26 @Olympics @ITAAirways @giomalago #Paolini #MilanoC x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.