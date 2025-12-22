All’aeroporto di Roma Fiumicino è stato raggiunto e superato, per la prima volta, il record storico di 50 milioni di passeggeri in un anno. Il primato è stato registrato alle porte delle festività natalizie in cui Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, prevede di accogliere complessivamente altri 2 milioni di viaggiatori, a partire dal 22 dicembre e fino al 7 gennaio compreso, oltre ai 180 mila attesi al G.B. Pastine di Ciampino. È la prima volta che il Leonardo da Vinci, entrato nella Top 10 degli scali più connessi al mondo stilata dalla società specializzata Cirium, accoglie un numero così elevato di transiti, in partenza e in arrivo, garantendo al tempo stesso i più elevati standard di qualità operativa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - ALL’AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUPERATI PER LA PRIMA VOLTA I 50 MILIONI DI PASSEGGERI IN UN ANNO: ORA PRONTO LO SVILUPPO DELLO SCALO

Leggi anche: All’aeroporto di Roma Fiumicino superati per la prima volta i 50 milioni di passeggeri in un anno

Leggi anche: Aeroporto di Fiumicino, nuovo record: superati 50 milioni di passeggeri all'anno

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

All’aeroporto di Roma Fiumicino superati per la prima volta i 50 milioni di passeggeri in un anno - All'aeroporto di Roma Fiumicino superati per la prima volta i 50 milioni di passeggeri in un anno. tpi.it