All’aeroporto di Roma Fiumicino presentata l’opera Apparato Circolatorio dell’artista Jago

È stata presentata oggi, presso il Terminal 1 del “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino, l’opera “ Apparato Circolatorio” dell’artista Jago, tra gli scultori italiani più affermati sulla scena internazionale. All’inaugurazione hanno partecipato il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone e l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone. All’interno dello scalo, l’installazione propone sei cuori rossi in ceramica, tratti dall’opera originaria di Jago del 2017 e simboli di valori universali: uguaglianza, empatia, memoria, accoglienza, speranza e coraggio. 🔗 Leggi su Tpi.it

