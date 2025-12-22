All’aeroporto di Roma Fiumicino presentata l’opera Apparato Circolatorio dell’artista Jago
È stata presentata oggi, presso il Terminal 1 del “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino, l’opera “ Apparato Circolatorio” dell’artista Jago, tra gli scultori italiani più affermati sulla scena internazionale. All’inaugurazione hanno partecipato il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone e l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone. All’interno dello scalo, l’installazione propone sei cuori rossi in ceramica, tratti dall’opera originaria di Jago del 2017 e simboli di valori universali: uguaglianza, empatia, memoria, accoglienza, speranza e coraggio. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Aeroporto Roma Fiumicino, al via i nuovi controlli digitali dell'Unione Europea
Leggi anche: “Quella volta che si è presentata da Vasco Rossi e me coi guanti per lavare i piatti”: Curreri scherza con Noemi. Siamo andati alla grande festa dell’artista a Roma
Presentata la nuova Lounge del Terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino - La Lounge del Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino segna un'evoluzione significativa nell'offerta di servizi dedicati ai passeggeri ... msn.com
Piano di sviluppo da 70 miliardi di valore aggiunto per l’aeroporto di Roma Fiumicino - Ogni anno di ritardo nella realizzazione del piano comporterebbe, inoltre, un costo stimato per il sistema Paese di circa 2 miliardi di euro. msn.com
Roma: fermata la banda dei furti all’aeroporto di Fiumicino - La banda di tre persone che “alleggeriva” ignari viaggiatori, in transito nello scalo aereo internazionale di Roma Fiumicino di bagagli, documenti, computer, macchine fotografiche professionali, borse ... poliziadistato.it
Record all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove quest’anno per la prima volta sono stati raggiunti e superati i 50 milioni di passeggeri https://shorturl.at/1f9Y5 - facebook.com facebook
All’aeroporto di Roma Fiumicino è atterrata la #FiammaOlimpica! Ora comincia il suo viaggio, prima verso il @Quirinale e poi, attraverso l’Italia, fino ai Giochi Olimpici Invernali @milanocortina26 @Olympics @ITAAirways @giomalago #Paolini #MilanoC x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.