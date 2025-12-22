All’aeroporto c' è Catania l' installazione identitaria che celebra l' Etna e il mare

22 dic 2025

L’aeroporto ha inaugurato oggi la nuova installazione tridimensionale “Catania”. Collocata nell’area verde antistante gli arrivi del terminal A, l’opera vuole essere non solo un elemento decorativo, ma un vero e proprio landmark pensato per accogliere chiunque metta piede in città con un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

