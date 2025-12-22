All’aeroporto c' è Catania l' installazione identitaria che celebra l' Etna e il mare
L’aeroporto ha inaugurato oggi la nuova installazione tridimensionale “Catania”. Collocata nell’area verde antistante gli arrivi del terminal A, l’opera vuole essere non solo un elemento decorativo, ma un vero e proprio landmark pensato per accogliere chiunque metta piede in città con un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
