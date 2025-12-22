Alla Basilica di Santa Maria della Neve a Ponticelli è di scena un nuovo capitolo di Birdland’s Tales

Domenica 28 dicembre 2025 alla Basilica di Santa Maria della Neve a Ponticelli è di scena un nuovo capitolo di Birdland’s Tales – lo spettacolo di narrazione per Altri Natali 2025. Birdland’s Tales torna con un nuovo capitolo dedicato al Natale e alla sua magia più intima, nell’ambito della rassegna “Altri Natali 2025”. Domenica 28 dicembre 2025, . 🔗 Leggi su 2anews.it

