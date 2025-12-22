Coldiretti e Campagna Amica insieme al Distretto pianura ovest dell’Ausl. Nei giorni scorsi l’area esterna della Casa residenza anziani di Asp Seneca di San Giovanni in Persiceto si è trasformata in uno spazio aperto grazie all’iniziativa ‘ Salute, imprese produttive e comunità ’. Lo scopo è stato quello di far conoscere meglio i mercati contadini di Campagna Amica, avvicinando servizi socio - sanitari, produttori locali e cittadini in un unico luogo di incontro. In sostanza, l’intento è quello di rendere la cura più vicina alle persone, valorizzando allo stesso tempo la filiera agricola del territorio e promuovendo stili di vita sani, accessibili e sostenibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alimentazione e salute: Coldiretti e Ausl incontrano giovani e anziani

