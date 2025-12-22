Alfonso Signorini l’indagine su Fabrizio Corona per revenge porn e la perquisizione

La procura di Milano ha perquisito la casa di Fabrizio Corona e gli studi in cui viene realizzato il suo programma Falsissimo. L’indagine riguarda la diffusione di video a contenuto sessualmente esplicito che riguardano i rapporti del giornalista Alfonso Signorini con aspiranti e partecipanti al programma Grande Fratello. Il sostituto procuratore Alessandro Gobbis e l’aggiunto Letizia Mannella, che dirige il dipartimento che si occupa di reati a sfondo sessuale, hanno fatto perquisire l’abitazione e le sedi della Velvet cut srl. Perché, secondo l’atto di cui parla il Corriere della Sera, Corona «sostiene e dimostra di essere in possesso di una chat intima» tra Signorini e un modello ed ex concorrente del Grande Fratello e di «un selfie che ritrae la parte lesa a petto nudo» che proviene da una chat riservata, scrivono i pm. 🔗 Leggi su Open.online

