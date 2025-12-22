Alfabetizzazione digitale alla Biblioteca di Civitella

Arezzo, 22 dicembre 2025 – Proseguono i corsi del progetto “Scire” 20252027 della Rete Documentaria Aretina, Fondo Sociale Europeo (FSE+ 2021-2027). Nella sede della Biblioteca comunale di Civitella, in Corso Italia 1 a Badia al Pino, il secondo corso che potrà essere attivato è quello di Alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale per la cittadinanza attiva. Tra gli obiettivi formativi quelli di sviluppare competenze digitali di base e avanzate per una partecipazione attiva nella società dell'informazione e di conoscere gli strumenti base ed avanzati per interagire, creare ed apprendere in contesti digitali di vita quotidiana e professionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

