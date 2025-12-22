Alex Vinatzer si posiziona vicino alla top 5 nella prima manche dello slalom in Alta Badia, con Noel in testa. La seconda manche si preannuncia incerta, poiché tra i rapid gates si evidenzia un equilibrio che potrebbe favorire diverse strategie e risultati, rendendo la conclusione della gara imprevedibile.

Ci sarà grande battaglia per la vittoria nella seconda manche dello slalom dell’Alta Badia. Come sempre accade tra i rapid gates c’è equilibrio e potrà davvero succedere di tutto nella seconda parte di gara. A comandare la classifica c’è il francese Clement Noel, ma i distacchi sono comunque molto ravvicinati, visto che i primi otto sono racchiusi in poco più di sette decimi. Noel ha interpretato al meglio la prima parte del tracciato, lasciando qualcosa agli avversari proprio nel tratto finale. Alle spalle del francese c’è il norvegese Atle Lie McGrath, staccato appena di 9 centesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alex Vinatzer vicino alla top5 nella prima manche dello slalom in Alta Badia. Comanda Noel

