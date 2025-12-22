Alex Vinatzer si lecca le ferite | Sono deluso volevo il podio Manca ancora qualcosina

Alex Vinatzer non nasconde tutta la propria delusione ai microfoni di Rai 2 HD al termine della seconda manche dello slalom speciale maschile dell’Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, nel quale è retrocesso al decimo posto dopo la settima piazza della prima run. L’azzurro parte dall’ errore nel secondo settore: “ Sono deluso, perché avevamo parlato con Mauro Pini ed abbiamo detto che quello era il settore dove si fa la differenza, dove bisogna fidarsi, e credo che io mi sia fidato, però facendo il contrario, invece di essere fluido e prendere il segno, gli ho dato ancora più forte, e mi sono autofrenato, e quindi in quel pezzo ho perso tanto, poi ho recuperato, ma con questi margini è così. 🔗 Leggi su Oasport.it

