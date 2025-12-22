Albo d’oro Supercoppa | il Napoli vince il suo terzo trofeo grazie al 2-0 al Bologna ora è a -6 dalla Juventus
Il Napoli ha conquistato la sua terza Supercoppa italiana, battendo il Bologna 2-0 nella finale. Con questa vittoria, il club partenopeo si avvicina alla Juventus, che guida la classifica con nove trofei. La competizione mette in evidenza la crescita e la continuità delle prestazioni del Napoli nel panorama calcistico italiano.
che è a quota 9. La Supercoppa Italiana, nata nel 1988 come prologo della stagione calcistica, si è evoluta nel tempo fino a diventare un prestigioso evento internazionale capace di mettere a confronto le eccellenze del nostro calcio. Originariamente concepita come sfida secca tra i vincitori della Serie A e della Coppa Italia, la competizione ha recentemente adottato anche formati allargati, pur mantenendo intatto il suo valore simbolico e la sua capacità di celebrare i grandi cicli vincenti delle società italiane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
