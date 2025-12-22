Il Napoli ha conquistato la sua terza Supercoppa italiana, battendo il Bologna 2-0 nella finale. Con questa vittoria, il club partenopeo si avvicina alla Juventus, che guida la classifica con nove trofei. La competizione mette in evidenza la crescita e la continuità delle prestazioni del Napoli nel panorama calcistico italiano.

che è a quota 9. La Supercoppa Italiana, nata nel 1988 come prologo della stagione calcistica, si è evoluta nel tempo fino a diventare un prestigioso evento internazionale capace di mettere a confronto le eccellenze del nostro calcio. Originariamente concepita come sfida secca tra i vincitori della Serie A e della Coppa Italia, la competizione ha recentemente adottato anche formati allargati, pur mantenendo intatto il suo valore simbolico e la sua capacità di celebrare i grandi cicli vincenti delle società italiane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Albo d’oro Supercoppa: il Napoli vince il suo terzo trofeo grazie al 2-0 al Bologna, ora è a -6 dalla Juventus

Leggi anche: Inter Supercoppa, caccia al trofeo che manca da aprile: le scelte di Chivu verso il Bologna

Leggi anche: Napoli-Bologna finale di Supercoppa italiana: Inter fuori ai rigori, lunedì sfida per il trofeo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Albo d’oro Supercoppa Italiana/ Napoli o Bologna, chi sarà il vincitore stasera? (22 dicembre 2025) - Albo d'oro Supercoppa Italiana: chi sarà il vincitore tra Napoli e Bologna stasera, lunedì 22 dicembre 2025? ilsussidiario.net