Un nuovo fronte giudiziario si apre per Alberto Stasi. Secondo quanto riporta “ La Provincia Pavese ”, il 42enne di Garlasco, condannato in via definitiva nel 2015 per l’omicidio di Chiara Poggi, avrebbe querelato per diffamazione la criminologa forense Anna Vagli, oggi anche opinionista televisiva e più volte ospite al programma “Ore 14” di Milo Infante. A finire sotto accusa sarebbe un articolo firmato nel 2022 dalla 36enne di Forte dei Marmi per una testata online. Nel testo, dal titolo “ Perché Alberto Stasi è l’assassino di Chiara Poggi al di là di ogni ragionevole dubbio ”, Vagli avrebbe indicato come possibile movente la scoperta, da parte di Chiara, di materiale pedopornografico nel computer del fidanzato dell’epoca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alberto Stasi denuncia la criminologa Anna Vagli per diffamazione: sotto accusa un articolo sul perché è lui l’assassino di Chiara Poggi

Leggi anche: Garlasco, Alberto Stasi querela la criminologa Anna Vagli: l’accusa di diffamazione per un articolo sul perché è lui l’assassino di Chiara Poggi

Leggi anche: Garlasco, la "sentenza" di Giada Bocellari avvocata di Alberto Stasi sul dna sotto le unghie di Chiara Poggi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Caso Garlasco, criminologa sotto processo per diffamazione contro Stasi; Delitto di Garlasco, vola un'altra querela. Stavolta è Alberto Stasi a denunciare la criminologa Anna Vagli. E spunta una nuova impronta; Stasi contro Vagli, spunta l’impronta 33: cosa succede nel caso Poggi; Clamoroso Garlasco, Alberto Stasi è una furia: la decisione choc. Cosa succede ora.

Chi è la criminologa Anna Vagli querelata da Stasi, scontro con Bugalalla per il cambio con Bruzzone a Ore 14 - Scontro social fra la youtuber Bugalalla e la criminologa Anna Vagli, allieva di Bruzzone già querelata da Stasi ... virgilio.it