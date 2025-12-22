Alberto Stasi denuncia la criminologa Anna Vagli per diffamazione | sotto accusa un articolo sul perché è lui l’assassino di Chiara Poggi
Un nuovo fronte giudiziario si apre per Alberto Stasi. Secondo quanto riporta “ La Provincia Pavese ”, il 42enne di Garlasco, condannato in via definitiva nel 2015 per l’omicidio di Chiara Poggi, avrebbe querelato per diffamazione la criminologa forense Anna Vagli, oggi anche opinionista televisiva e più volte ospite al programma “Ore 14” di Milo Infante. A finire sotto accusa sarebbe un articolo firmato nel 2022 dalla 36enne di Forte dei Marmi per una testata online. Nel testo, dal titolo “ Perché Alberto Stasi è l’assassino di Chiara Poggi al di là di ogni ragionevole dubbio ”, Vagli avrebbe indicato come possibile movente la scoperta, da parte di Chiara, di materiale pedopornografico nel computer del fidanzato dell’epoca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
