Alberi di Natale da star da quello con 10mila luci di Stefano De Martino a quello personalizzato di Chiara Ferragni

Ogni anno, molte celebrità scelgono di decorare le proprie case con alberi di Natale unici e originali, riflettendo il loro stile personale. Dalle luci sfavillanti di Stefano De Martino al design personalizzato di Chiara Ferragni, queste decorazioni rappresentano un modo per condividere lo spirito natalizio con i propri fan. Ecco una panoramica degli alberi delle star e delle loro scelte di decorazione.

Melania Trump e il Natale alla Casa Bianca: più di 50 alberi, 10mila farfalle blu e 213 metri di ghirlande - Oltre cinquanta alberi, 213 metri di ghirlande e nastri e 10mila farfalle blu come simbolo di «trasformazione e rinnovamento». ilmessaggero.it

Due alberi di Natale in salotto: il trend più originale delle feste lanciato da Tommaso Zorzi - In salotto ha addobbato non uno ma due alberi di Natale, lanciando così il trend più originale delle feste. fanpage.it

Legate bene i vostri alberi di Natale e tenevi stretti i bastoncini di zucchero... Jack è tornato Jack Skellington porta il Natale nella notte di Halloween, creando un mix tra dolcezza e brivido - facebook.com facebook

Natale vuol dire tradizione: gli alberi, le luci, loro che arrivano belli carichi e tornano senza punti... Forza ragazzi, auguri a tutti! x.com

