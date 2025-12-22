Alaba firma a costo zero | operazione da favola in Serie A
David Alaba potrebbe presto arrivare in Serie A con il difensore austriaco che è in scadenza di contratto con il Real Madrid. Una squadra italiana ha messo nel mirino David Alaba in vista della prossima stagione con il difensore classe 1992 che è pronto a trasferirsi in Serie A in vista della prossima stagione. Futuro in Serie A per Alaba (Ansa Foto) – calciomercato.it Con il contratto in scadenza nel giugno del 2026, David Alaba è un obiettivo di una big italiana a partire dal prossimo luglio. Il difensore sarà libero di firmare un accordo a partire dal prossimo febbraio, andando a scegliere la destinazione in completa autonomia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
