Al Teatro Ambra Jovinelli Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek
Al Teatro Ambra Jovinelli (via Guglielmo Pepe, 45), dal 26 dicembre al 6 gennaio, Ferzan Ozpetek torna con un nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici, Magnifica presenza.Il regista, tra i più amati del nostro cinema, prosegue così il percorso inaugurato con Mine vaganti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Al teatro Ambra Jovinelli Magnifica presenza, il nuovo spettacolo di Ferzan Ozpetek con un super cast - Dopo il successo di Mine Vaganti, Ferzan Ozpetek torna in Teatro con un nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici. romatoday.it
Özpetek, 'Magnifica presenza' sul palco - E di nuovo adatta uno dei suoi successi cinematografici: dopo la fortunata tournée nel 2022-
