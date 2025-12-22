Al Teatro Ambra Jovinelli Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Ambra Jovinelli (via Guglielmo Pepe, 45), dal 26 dicembre al 6 gennaio, Ferzan Ozpetek torna con un nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici, Magnifica presenza.Il regista, tra i più amati del nostro cinema, prosegue così il percorso inaugurato con Mine vaganti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

al teatro ambra jovinelli magnifica presenza di ferzan ozpetek

© Romatoday.it - Al Teatro Ambra Jovinelli “Magnifica presenza” di Ferzan Ozpetek

Leggi anche: Al Teatro Lendi arriva “Magnifica Presenza” di Ferzan Özpetek

Leggi anche: Ferzan Ozpetek porta “Magnifica Presenza” al Teatro Garibaldi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Teatro Ambra Jovinelli, Magnifica presenza; Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek; Ambra Jovinelli, Ferzan Ozpetek riporta a teatro Magnifica presenza.

Al teatro Ambra Jovinelli Magnifica presenza, il nuovo spettacolo di Ferzan Ozpetek con un super cast - Dopo il successo di Mine Vaganti, Ferzan Ozpetek torna in Teatro con un nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici. romatoday.it

teatro ambra jovinelli magnificaMuccino porta “A casa tutti bene” a teatro: debutto romano e tappa a L’Aquila - Presentata a Roma, mercoledì 17 dicembre, in conferenza stampa, nel Teatro Ambra Jovinelli, lo spettacolo teatrale “A CASA TUTTI BENE” ... laquilablog.it

Özpetek, ‘Magnifica presenza’ sul palco - E di nuovo adatta uno dei suoi successi cinematografici: dopo la fortunata tournée nel 2022- ilfattoquotidiano.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.