Al Ruggi doppia cardiochirurgia e genetica penalizzata | la denuncia di Polichetti Udc
Preoccupazione e forti interrogativi arrivano dall’Udc in merito alle recenti scelte organizzative adottate all’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove si torna allo sdoppiamento della cardiochirurgia in due unità operative complesse. La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: "Studentesse denunciano vessazioni e favoritismi" al Ruggi: la denuncia di Polichetti (Udc)
Leggi anche: Visite annullate all'insaputa dei pazienti al Ruggi: la denuncia di Polichetti (Udc)
Al Ruggi di Salerno doppia cardiochirurgia e genetica penalizzata: la denuncia di Mario Polichetti dell'Udc; Al Ruggi doppia cardiochirurgia e genetica penalizzata: la denuncia di Polichetti (Udc).
Ruggi, nasce la doppia Cardiochirurgia: via alla svolta universitaria - Salute: Una decisione attesa che apre a una nuova fase per l’ospedale salernitano, puntando su formazione, assistenza e riduzione della migrazione sanitaria. cilentonotizie.it
Ruggi, nasce la doppia Cardiochirurgia: via alla svolta universitaria Una decisione attesa che apre a una nuova fase per l’ospedale salernitano, puntando su formazione, assistenza e riduzione della migrazione sanitaria. - facebook.com facebook
Ruggi, nasce la doppia Cardiochirurgia: via alla svolta universitaria Una decisione attesa che apre a una nuova fase per l’ospedale salernitano, puntando su formazione, assistenza e riduzione della migrazione sanitaria. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.