Al maestro pasticcere Ugo Mignone il premio Artigiani Napoli 2500

NAPOLI – Tra i volti dell'eccellenza artigiana celebrati a Palazzo San Giacomo, nell'ambito del premio "Napoli e i suoi Artigiani insieme da 2500 anni", figura anche Ugo Mignone, maestro pasticcere e anima dell'omonima storica pasticceria di Piazza Cavour. Un riconoscimento di alto profilo, promosso da Casartigiani in collaborazione con il Comune di Napoli, inserito nel calendario ufficiale delle celebrazioni per i 2500 anni della fondazione della città. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessora al Lavoro e alle Politiche Giovanili Chiara Marciani, a testimonianza di un'attenzione istituzionale concreta verso un comparto che rappresenta, da secoli, uno dei pilastri identitari ed economici di Napoli.

Mignone ai giovani: pasticceria affascinante ma serve passione - (di Angelo Cerulo) "Ai giovani dico: fate il mio mestiere, è affascinante e può dare ottime possibilità di sbocchi lavorativi. ansa.it

