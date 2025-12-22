Al lago di Cornino si rinnova la magia del presepe subacqueo

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tutto pronto, al lago di Cornino, per la magia natalizia del presepe subacqueo, che la sera della Vigilia si rinnoverà per la 51^ volta: tradizione estremamente cara al territorio della Collinare, l'evento richiama puntualmente centinaia di spettatori, da tutto il Friuli Venezia Giulia ma pure. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

lago cornino rinnova magiaVigilia di Natale a Cornino, torna il presepe subacqueo al lago. I dettagli - Vigilia di Natale al lago di Cornino: il presepe subacqueo della Friulana Subacquei illumina la 51^ edizione dell’evento. nordest24.it

Una Vigilia da non perdere al lago di Cornino - Anche quest'anno è tutto pronto per la grande celebrazione della magia natalizia con il presepe subacqueo al lago di Cornino. triestecafe.it

