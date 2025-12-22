Al Circolo Cittadino i Voice Lab Live

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PASSAGGI SONORI – Voicelab Live!L’Associazione Culturale Musicale LOUIS presenta il primo appuntamento della rassegna Passaggi Sonori.Sabato 27 dicembre, il palco del Circolo Cittadino ospiterà la VoiceLab Band, ensemble di 14 musicisti, frutto del laboratorio di musica d’insieme attivo presso la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

al circolo cittadino i voice lab live

© Latinatoday.it - Al Circolo Cittadino i Voice Lab Live

Leggi anche: Al Circolo Cittadino: Jazz Voices

Leggi anche: "Le Mattinate Musicali" al Circolo Cittadino

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

circolo cittadino voice labFratelli d’Italia Fasano: il 18 dicembre al CIAIALAB il Congresso Cittadino - Il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia Fasano chiama a raccolta iscritti, simpatizzanti e cittadini per il proprio Congresso Cittadino. osservatoriooggi.it

Mostra ornitologica al circolo cittadino - 200 uccelli (760 lo scorso anno) che si potranno ammirare domani e domenica nei campi da tennis dove approderanno numerosi allevatori da ... ilrestodelcarlino.it

Riparte il circolo cittadino - Il Circolo Cittadino di Ascoli riprende le attività sociali dopo la chiusura per i lavori post sisma. ilrestodelcarlino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.