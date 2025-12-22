Ahanor si scusa per l'esultanza dopo Genoa-Atalanta | Mi sono lasciato andare
Honest Ahanor ha esultato dopo il gol di Hien che ha deciso Genoa-Atalanta, ma il giorno successivo ha deciso di scusarsi per l'esultanza fragorosa con i tifosi del Genoa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: La nuova vita di Alessio Bernabei: “Mi odiavo, dopo Amici ero l’idolo delle ragazzine e mi sono lasciato andare”
Leggi anche: Elia Viviani risponde a Vannacci per la ‘X’ d’esultanza: “Chi mi conosce sa, la Decima non c’entra nulla”
Ahanor si scusa per l’esultanza dopo Genoa-Atalanta: “Mi sono lasciato andare” - Atalanta, ma il giorno successivo ha deciso di scusarsi per l'esultanza fragorosa con ... fanpage.it
Squalificati Leali, Scarpi e Cistaro. Ahanor si scusa: “Sempre grato al Genoa” - Un turno di squalifica per il portiere rossoblù Nicola Leali, squalificato anche il preparatore dei portieri Alessio Scarpi e il massofisioterapista Pietro ... ilsecoloxix.it
Ahanor: "Non dimentico e porto con me la gratitudine nei confronti di una tifoseria" "Dopo il successo di ieri a Genova e una esultanza giudicata, da alcuni, irrispettosa, l'ex rossoblù e ora all'Atalanta Honest Ahanor ha voluto correggere il tiro sui social, scriven - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.