Agricoltura abruzzese a rischio | Cia Abruzzo lancia l’allarme e chiede interventi urgenti nella Legge di Previsione 2026 2028

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cia Abruzzo lancia un allarme sulla situazione del comparto agricolo regionale e chiede alla Regione interventi urgenti nell’ambito della legge di previsione delle spese 20262028.L’organizzazione, impossibilitata a partecipare all’udienza del 19 dicembre 2025 presso la commissione Bilancio per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

agricoltura abruzzese a rischio cia abruzzo lancia l8217allarme e chiede interventi urgenti nella legge di previsione 2026 2028

© Chietitoday.it - Agricoltura abruzzese a rischio: Cia Abruzzo lancia l’allarme e chiede interventi urgenti nella Legge di Previsione 2026/2028

Leggi anche: La Cia lancia l'allarme per il settore agricoltura e chiede interventi alla Regione sulla legge di previsione 2026/2028

Leggi anche: Roma, via libera al bilancio di previsione 2026-2028: gli interventi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cia in piazza a Bruxelles. Agricoltura non si svende, con riforma Pac a rischio 270mila aziende; A L’Aquila 2mila agricoltori in piazza con Coldiretti; Cia in piazza a Bruxelles. Agricoltura non si svende, con riforma Pac a rischio 270mila aziende; Cia Campania in protesta a Bruxelles contro la riforma Pac che mette a rischio 270mila aziende.

agricoltura abruzzese rischio ciaCia Siena in piazza a Bruxelles: "Agricoltura non si svende, con riforma Pac a rischio aziende" - “Siamo in piazza per dire no a un’Europa che svende l’agricoltura, mette le armi davanti al cibo, compromette la sicurezza alimentare dell’Unione e rischia di far chiudere, solo in Italia, oltre 270mi ... radiosienatv.it

agricoltura abruzzese rischio ciaCia: anche l’Abruzzo in prima linea a Bruxelles al fianco gli agricoltori europei - Una giornata storica per l’agricoltura europea: oltre 10mila produttori e centinaia di trattori hanno sfilato oggi per le strade di Bruxelles, davanti al Parlamento Ue, per chiedere un futuro ... terremarsicane.it

Bruxelles, CIA CAMPANIA : “Agricoltura non si svende. In piazza contro la riforma Pac che mette a rischio 270mila aziende” - Bruxelles, 18 Dicembre – C'è anche la Campania, compatta e determinata, alla grande manifestazione europea a Bruxelles contro la proposta di riforma della Pac ... sciscianonotizie.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.