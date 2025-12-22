Agguato a colpi di pistola nelle campagne di Pattada | 55enne gravissimo in ospedale
La sparatoria nella zona di Monte Lerno. Momenti di forte tensione nelle campagne di Pattada, in provincia di Sassari, dove Antonello R., 55 anni, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da diversi proiettili. L'uomo è stato raggiunto dai colpi durante un agguato armato, mentre si trovava nella zona di Monte Lerno, non lontano dalla diga. L'allarme è scattato nella serata del 21 dicembre. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento urgente in ospedale. Le condizioni del 55enne sono apparse subito critiche e restano tuttora molto gravi.
