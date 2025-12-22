Il terrore davanti allo scuolabus. Attimi di puro terrore a Musigliano di Cascina, in provincia di Pisa, dove una bambina di 11 anni è stata aggredita da tre cani di grossa taglia, razza rottweiler, nei pressi della fermata dello scuolabus. A salvarla è stato un finanziere del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, libero dal servizio, che non ha esitato a intervenire mettendo a rischio la propria incolumità. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, in un’area frequentata da famiglie e studenti, e ha scosso profondamente la comunità locale. Il gesto eroico del militare. Il finanziere stava transitando in auto quando ha notato la scena: la bambina era circondata dai tre cani, visibilmente aggressivi, mentre due adulti – poi identificati come i proprietari degli animali – tentavano invano di richiamarli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Aggredita da tre rottweiler alla fermata dello scuolabus: finanziere salva una bambina di 11 anni

