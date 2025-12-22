Aggredita da tre rottweiler alla fermata dello scuolabus | finanziere salva una bambina di 11 anni

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il terrore davanti allo scuolabus. Attimi di puro terrore a Musigliano di Cascina, in provincia di Pisa, dove una bambina di 11 anni è stata aggredita da tre cani di grossa taglia, razza rottweiler, nei pressi della fermata dello scuolabus. A salvarla è stato un finanziere del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, libero dal servizio, che non ha esitato a intervenire mettendo a rischio la propria incolumità. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, in un’area frequentata da famiglie e studenti, e ha scosso profondamente la comunità locale. Il gesto eroico del militare. Il finanziere stava transitando in auto quando ha notato la scena: la bambina era circondata dai tre cani, visibilmente aggressivi, mentre due adulti – poi identificati come i proprietari degli animali – tentavano invano di richiamarli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

aggredita da tre rottweiler alla fermata dello scuolabus finanziere salva una bambina di 11 anni

© Notizieaudaci.it - Aggredita da tre rottweiler alla fermata dello scuolabus: finanziere salva una bambina di 11 anni

Leggi anche: Bambina aggredita da tre Rottweiler alla fermata del bus: un finanziere fuori servizio la salva

Leggi anche: Pisa, bimba aggredita da tre rottweiler alla fermata del bus: salvata da un finanziere libero dal servizio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

aggredita tre rottweiler fermataBambina aggredita da tre rottweiler alla fermata del bus: salvata da un finanziere - La minore, apparsa visibilmente spaventata, aveva il giubbotto completamente lacerato e lamentava dolori su tutto il corpo ... msn.com

aggredita tre rottweiler fermataBambina aggredita da tre Rottweiler alla fermata del bus: un finanziere fuori servizio la salva - Il militare ha afferrato la piccola strappandola agli animali e l'ha messa al sicuro all'interno della propria auto. today.it

aggredita tre rottweiler fermataBimba aggredita da tre grossi cani alla fermata dello scuolabus - CASCINA: Un finanziere libero dal servizio è riuscito a prendere la bimba in braccio e a metterla in salvo nella sua auto. toscanamedianews.it

22.12.2025 Bambina attaccata da tre Rottweiler alla fermata dello scuolabu ....

Video 22.12.2025 Bambina attaccata da tre Rottweiler alla fermata dello scuolabu ....

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.