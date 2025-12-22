Aggredita da tre rottweiler alla fermata dello scuolabus | finanziere salva una bambina di 11 anni
Il terrore davanti allo scuolabus. Attimi di puro terrore a Musigliano di Cascina, in provincia di Pisa, dove una bambina di 11 anni è stata aggredita da tre cani di grossa taglia, razza rottweiler, nei pressi della fermata dello scuolabus. A salvarla è stato un finanziere del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, libero dal servizio, che non ha esitato a intervenire mettendo a rischio la propria incolumità. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, in un’area frequentata da famiglie e studenti, e ha scosso profondamente la comunità locale. Il gesto eroico del militare. Il finanziere stava transitando in auto quando ha notato la scena: la bambina era circondata dai tre cani, visibilmente aggressivi, mentre due adulti – poi identificati come i proprietari degli animali – tentavano invano di richiamarli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: Bambina aggredita da tre Rottweiler alla fermata del bus: un finanziere fuori servizio la salva
Leggi anche: Pisa, bimba aggredita da tre rottweiler alla fermata del bus: salvata da un finanziere libero dal servizio
Bambina aggredita da tre rottweiler alla fermata del bus: salvata da un finanziere - La minore, apparsa visibilmente spaventata, aveva il giubbotto completamente lacerato e lamentava dolori su tutto il corpo ... msn.com
Bambina aggredita da tre Rottweiler alla fermata del bus: un finanziere fuori servizio la salva - Il militare ha afferrato la piccola strappandola agli animali e l'ha messa al sicuro all'interno della propria auto. today.it
Bimba aggredita da tre grossi cani alla fermata dello scuolabus - CASCINA: Un finanziere libero dal servizio è riuscito a prendere la bimba in braccio e a metterla in salvo nella sua auto. toscanamedianews.it
22.12.2025 Bambina attaccata da tre Rottweiler alla fermata dello scuolabu ....
Ragazzina aggredita da tre Rottweiler: salvata da un finanziere fuori servizio x.com
Una bambina di 11 anni è stata aggredita da tre grossi cani, di razza Rottweiler, mentre si trovava alla fermata dello scuolabus: è successo nei giorni scorsi a Cascina e a mettere in salvo la bimba è stato un finanziere libero dal servizio che è riuscito a pre - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.