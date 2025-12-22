aggredisce e rasa a zero la cognata per gelosia condannata a 5 mesi

Tende un agguato alla cognata, la immobilizza e le rasa la testa a zero. Il gesto dovuto alla gelosia dopo aver scoperto che la donna aveva una relazione con suo marito.Una peruviana di 37 anni, difesa dall’avvocato Giorgia Ricci, è stata condannata a 5 mesi di reclusione per violenza privata e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

