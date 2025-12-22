Un enorme albero di Natale composto da quasi 70 trattori ha illuminato Agazzano domenica 21 dicembre. Uno spettacolo affascinante che ha allietato la domenica del paese della Valluretta dove durante l'intera giornata si sono svolti vari eventi, sia in piazza sia al castello. Anche quest'anno gli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Agazzano, il maxi albero di Natale è composto da quasi 70 trattori: il regalo degli "agricoli" della Valluretta

