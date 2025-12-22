Affitti introvabili rischi industriali e Capodanno extra lusso
Anche la scorsa settimana con Dossier RiminiToday abbiamo affrontato diverse tematiche relative alla nostra città. Vi riepiloghiamo gli approfondimenti pubblicati negli ultimi giorni sulla nostra testata.Un anno dopo la prima ricerca, Chiara Tadini è tornata a cercare una casa in affitto in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Cene stellate, champagne, Jacuzzi vista mare e conti a tre zeri: quanto costa il Capodanno extra lusso
Leggi anche: Valori in crescita, affitti introvabili: la fotografia del mercato immobiliare a Pordenone
Affitti introvabili, rischi industriali e Capodanno extra lusso; Rischi industriali, affitti introvabili e nuovi parcheggi a pagamento.
Affitti, cari e introvabili: costano il 60% del reddito. Massa è la città più onerosa - Massa, 15 novembre 2025 – Massa, casa sempre più cara: l’affitto assorbe il 60% del reddito familiare. lanazione.it
La Legge di Bilancio 2026 introduce nuove tasse su e-commerce extra-Ue, affitti brevi e trading finanziario, tra rigore e polemiche - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.