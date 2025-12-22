Camilla, giovane commessa di 29 anni residente a San Cesareo, Roma, è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda ieri, domenica 22 dicembre. La pacchista ha conquistato fin da subito il pubblico grazie alla sua spontaneità e alla sua solarità. In studio con lei il marito Giulio, pilota di linea. La coppia ha rivelato un episodio doloroso della propria vita privata: il furto delle loro fedi nuziali. Il tifo per la loro vittoria, allora, si è fatto ancora più acceso. La partita della coppia è stata piuttosto equilibrata fino al finale, che invece è stato piuttosto teso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "non sanno giocare": Camilla e Giulio travolti

