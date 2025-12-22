In un’offerta sempre più diversificata, la tv generalista continua ad apportare significativi cambiamenti. Al centro dell’attenzione l’access prime time che negli ultimi anni ha acquistato maggiore terreno. A discapito della prima serata – o prima time che dir si voglia – che potrebbe presto scomparire del tutto. Almeno nel modo in cui la concepiamo oggi. A scatenare quella che è già stata definita una vera e propria rivoluzione, il grande successo di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna che rischiano letteralmente di fagocitare tutto. Addio prima serata, la rivoluzione di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna fino alle 22.30, pronta la rivoluzione in tv

