Gli FTR metteranno in palio i titoli di coppia AEW contro la Bang Bang Gang in uno Chicago Street Fight a Worlds End 2025. Lo ha riportato Sean Ross Sapp su Fightful Select, aggiungendo un altro match di peso alla card del pay-per-view che chiuderà l’anno della AEW. Il match si era già visto nel main event dell’episodio di questa settimana di Collision. Una card ricchissima per il PPV di fine anno. AEW Worlds End 2025 si terrà sabato 27 dicembre 2025 alla NOW Arena di Hoffman Estates, nell’area di Chicago, Illinois. L’evento ha già superato le vendite di biglietti dello scorso anno, segno di un interesse crescente dei fan per questo appuntamento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Un altro match titolato sarà aggiunto a Worlds End

