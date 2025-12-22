AEW | Danhausen verso l’addio ecco quando sarà finalmente libero

Secondo quanto riportato da Fightful Select, il contratto di Danhausen con la AEW scadrà a febbraio 2026, e questa volta non sembrano esserci piani per ulteriori estensioni. L’accordo originale sarebbe dovuto terminare a metà del 2025, ma la compagnia aveva aggiunto del tempo extra a causa di un infortunio, nonostante lo stesso wrestler avrebbe preferito che il contratto scadesse senza prolungamenti. La questione non riguardava solo il tempo sul ring. Secondo le fonti, Danhausen desiderava la scadenza del contratto per riprendere il controllo sulle sue date nelle federazioni indipendenti e sul merchandising, elementi fondamentali del suo brand personale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

