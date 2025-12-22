Aeroporto Linate sequestrate 6,5 tonnellate di alimenti non sicuri
Aeroporto Linate, sequestrate 6,5 tonnellate di alimenti non sicuri Nei ultimi sei mesi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato circa 6,5 tonnellate di prodotti alimentari di origine animale o vegetale non conformi alle norme di sicurezza. Questa attività si inserisce nelle misure di tutela della salute pubblica e del rispetto delle regolamentazioni vigenti.
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli negli ultimi sei mesi dell’anno in corso hanno sequestrato circa 6,5 tonnellate di prodotti alimentari di origine animale o vegetale non sicuri. Si tratta di carni, frutta e prodotti lattiero-caseari dei quali è vietata l’importazione e la cui immissione nel territorio dell’Unione Europea avrebbe potuto rappresentare un importante rischio di introduzione di malattie infettive. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Linate, sequestrate 6,5 tonnellate di alimenti illegali e potenzialmente pericolosi
Leggi anche: Cibi illegali e potenzialmente pericolosi per la salute: sequestrate a Linate 6,5 tonnellate di alimenti
GUARDIA DI FINANZA * «BLITZ ALL'AEROPORTO DI LINATE, SEQUESTRATE 6,5 TONNELLATE DI ALIMENTI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA SANITARIA; A Linate sequestrate 6,5 tonnellate di generi alimentari 'pericolosi'; Linate, sequestrate oltre 20.000 carte collezionabili Pokémon e One Piece: valore superiore a 90.000 euro.
Aeroporto di Linate, sequestrate 6,5 tonnellate di alimenti a rischio sanitario per possibili malattie infettive - Gli alimenti, non dichiarati e in alcuni casi in cattivo stato di conservazione, tra cui carni, frutta e latticini vietati, sono stati intercettati nei controlli di Dogane e Guardia di Finanza ... 7giorni.info
Sequestrate 6,5 tonnellate di alimenti non sicuri all’aeroporto di Linate - I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme ai militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato circa 6,5 tonnellate di alimenti non dichiarati all’aeroporto di Linate, a Milano, ... legnanonews.com
Aeroporto Linate, sequestrate 6,5 tonnellate di alimenti non sicuri - (LaPresse) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli negli ... stream24.ilsole24ore.com
#News | #Viaggi | #Aereo Le nuove regole per trasportare liquidi in confezioni superiori ai 100 ml, negli aeroporti di #Roma Fiumicino, #Milano #Malpensa Terminal 1, Milano #Linate, Aeroporto di #Torino e Aeroporto di #Bologna https://buff.ly/zqcd4D - facebook.com facebook
#Milano BARISTI PER AEROPORTO LINATE x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.