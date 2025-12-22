Aeroporto Linate, sequestrate 6,5 tonnellate di alimenti non sicuri Nei ultimi sei mesi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato circa 6,5 tonnellate di prodotti alimentari di origine animale o vegetale non conformi alle norme di sicurezza. Questa attività si inserisce nelle misure di tutela della salute pubblica e del rispetto delle regolamentazioni vigenti.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli negli ultimi sei mesi dell’anno in corso hanno sequestrato circa 6,5 tonnellate di prodotti alimentari di origine animale o vegetale non sicuri. Si tratta di carni, frutta e prodotti lattiero-caseari dei quali è vietata l’importazione e la cui immissione nel territorio dell’Unione Europea avrebbe potuto rappresentare un importante rischio di introduzione di malattie infettive. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

