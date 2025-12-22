Aereo Ryanair urta un camion cisterna durante la partenza | attimi di paura all'aeroporto di Edimburgo

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un aereo Ryanair diretto a Faro, in Portogallo, ha urtato un camion cisterna durante le operazioni a terra all’aeroporto di Edimburgo, in Scozia. “È stato spaventoso”, le parole di uno dei passeggeri. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

