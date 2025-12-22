Nel pomeriggio del 20 dicembre 2025, a Roma, il Popolo della Famiglia ha celebrato un congresso straordinario che, nelle parole di Cristina Zaccanti, ha finito per mettere al centro soprattutto il contributo femminile. Un passaggio politico e identitario che, oltre le nomine, ha lasciato una traccia più profonda. Roma, una svolta organizzativa per il partito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Adinolfi torna al PdF: congresso a Roma punta su donne e natalità

Mario Adinolfi rieletto presidente Pdf: "Alternativi alla sinistra di gender e woke" - Concluso a Roma il congresso del Popolo della Famiglia, eletto alla segreteria nazionale del movimento il ravennate Mirko De Carli ... adnkronos.com