Adinolfi torna al PdF | congresso a Roma punta su donne e natalità

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio del 20 dicembre 2025, a Roma, il Popolo della Famiglia ha celebrato un congresso straordinario che, nelle parole di Cristina Zaccanti, ha finito per mettere al centro soprattutto il contributo femminile. Un passaggio politico e identitario che, oltre le nomine, ha lasciato una traccia più profonda. Roma, una svolta organizzativa per il partito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

adinolfi torna al pdf congresso a roma punta su donne e natalit224

© Sbircialanotizia.it - Adinolfi torna al PdF: congresso a Roma punta su donne e natalità

Leggi anche: Celiachia, il congresso AIC punta su chiarezza, sicurezza e aderenza

Leggi anche: La «scossa liberale» di Occhiuto che punta al congresso forzista

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mario Adinolfi rieletto presidente del Popolo della Famiglia; Adinolfi torna al PdF: congresso a Roma punta su donne e natalità; Mario Adinolfi rieletto! Cosa succede; Mario Adinolfi rieletto presidente del Popolo della Famiglia.

adinolfi torna pdf congressoMario Adinolfi rieletto presidente Pdf: "Alternativi alla sinistra di gender e woke" - Concluso a Roma il congresso del Popolo della Famiglia, eletto alla segreteria nazionale del movimento il ravennate Mirko De Carli ... adnkronos.com

adinolfi torna pdf congressoAdinolfi torna alla politica dopo l’Isola dei famosi. La ripartenza del Popolo della Famiglia - Sfumata l’ipotesi di una partecipazione al Grande Fratello Vip, è stato rieletto presidente al congresso romano del movimento ... repubblica.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.