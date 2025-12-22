Adinolfi torna al PdF | congresso a Roma punta su donne e natalità
Nel pomeriggio del 20 dicembre 2025, a Roma, il Popolo della Famiglia ha celebrato un congresso straordinario che, nelle parole di Cristina Zaccanti, ha finito per mettere al centro soprattutto il contributo femminile. Un passaggio politico e identitario che, oltre le nomine, ha lasciato una traccia più profonda. Roma, una svolta organizzativa per il partito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Mario Adinolfi rieletto presidente Pdf: "Alternativi alla sinistra di gender e woke" - Concluso a Roma il congresso del Popolo della Famiglia, eletto alla segreteria nazionale del movimento il ravennate Mirko De Carli ... adnkronos.com
Adinolfi torna alla politica dopo l’Isola dei famosi. La ripartenza del Popolo della Famiglia - Sfumata l’ipotesi di una partecipazione al Grande Fratello Vip, è stato rieletto presidente al congresso romano del movimento ... repubblica.it
