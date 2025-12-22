Adgi presenta a Catania Il mistero dei guerrieri di Riace L' Ipotesi siciliana
L'Associazione Donne Giuriste Italianem su iniziativa della presidente avvocato Lucia Tuccitto e della vice presidente avvocato Lucia D'Anna, in occasione dell'incontro di fine anno ha presentato anche a Catania il nuovo libro di Anselmo Madeddu, intitolato “Il mistero dei bronzi di Riace. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: La questione Bronzi di Riace e l'ipotesi “siciliana”, la replica del Gruppo di ricerca
Leggi anche: Catania prima provincia siciliana per numero di stranieri residenti
"Mistero buffo": Pirovano riporta a Catania Fo e Rame - Il 26 novembre torna in scena "Mistero Buffo 50", produzione della Compagnia Teatrale Fo Rame In occasione delle celebrazioni per il ... affaritaliani.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.