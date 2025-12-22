Adgi presenta a Catania Il mistero dei guerrieri di Riace L' Ipotesi siciliana

L'Associazione Donne Giuriste Italianem su iniziativa della presidente avvocato Lucia Tuccitto e della vice presidente avvocato Lucia D'Anna, in occasione dell'incontro di fine anno ha presentato anche a Catania il nuovo libro di Anselmo Madeddu, intitolato “Il mistero dei bronzi di Riace. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

