Addobbi di inciviltà a Ballarò
Ecco come si è svegliata stamattina via Giovanni Naso a pochi passi dal mercato storico di Ballarò. Sono forse questi gli addobbi natalizi che si merita un quartiere che, a distanza di mesi, non vuole ancora imparare le regole base della raccolta differenziata?. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Da diverso tempo alcuni abitanti lamentano quanto avvenga nelle vicinanze delle proprie abitazioni con fenomeni di inciviltà denunciata e sottoposta all’attenzione delle istituzioni - facebook.com facebook
