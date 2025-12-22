Addobbi di inciviltà a Ballarò

Ecco come si è svegliata stamattina via Giovanni Naso a pochi passi dal mercato storico di Ballarò. Sono forse questi gli addobbi natalizi che si merita un quartiere che, a distanza di mesi, non vuole ancora imparare le regole base della raccolta differenziata?. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

