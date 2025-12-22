James Ransone, attore statunitense noto soprattutto per l’iconico ruolo di Ziggy Sobotka nella seconda stagione di The Wire è morto venerdì 19 dicembre 2025 a Los Angeles all’età di 46 anni. Secondo quanto riferito dal medico legale della contea di Los Angeles, la causa del decesso è stata indicata come suicidio per impiccagione. Il corpo dell’attore è stato trovato in un capanno. I registri ufficiali hanno confermato che il corpo è pronto per essere consegnato alle autorità competenti. Nato a Baltimora il 2 giugno 1979, James Ransone ha debuttato nel mondo dello spettacolo all’inizio degli anni 2000, ma è esploso grazie al personaggio di Chester “Ziggy” Sobotka in The Wire, la serie HBO acclamata dalla critica andata in onda dal 2002 al 2008. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Addio a James Ransone, lo Ziggy di The Wire: trovato senza vita in un capanno a Los Angeles

