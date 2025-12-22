Addio a James Ransone chi era l' attore di Ziggy Sobotka in The Wire

È morto a 46 anni James Ransone, attore statunitense noto soprattutto per il ruolo di Ziggy Sobotka nella seconda stagione della celebre serie televisiva The Wire. La notizia è stata confermata dal dipartimento di medicina legale della contea di Los Angeles, che ha classificato la morte come suicidio. L'attore si trovava a Los Angeles; era nato a Baltimora, nel Maryland, la stessa città in cui è ambientata The Wire. Il ruolo che lo ha reso celebre. Ransone aveva raggiunto la notorietà interpretando Ziggy Sobotka, lavoratore portuale e piccolo criminale, figlio di un sindacalista del porto di Baltimora.

