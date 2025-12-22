Addio a Giorgio Rumignani Se ne va una bandiera rossoblu Con lui la Samb vinse la Coppa Italia

Tutta San Benedetto e la Samb piangono la scomparsa di Giorgio Rumignani. Si è spento nella notte fra sabato e domenica nella sua casa di Lignano Sabbiadoro all'età di 86 anni. E' stato uno degli ultimi maestri di un calcio che non esiste più, un vero e proprio "padre" per tutti i calciatori che ha allenato. Il suo nome è stato molto legato alla Samb ed alla città. Innanzitutto come calciatore per avere vestito per due stagioni la maglia rossoblù, nei campionati di Serie B 1960-1961 (chiuso al settimo posto) e 1961-1962 totalizzando complessivamente 53 presenze e quattro reti. E poi come allenatore.

Addio a Giorgio Rumignani, un atleta, un allenatore, un uomo speciale per la Sambenedettese - Ci ha lasciato ieri 21 dicembre 2025, a 86 anni, una persona straordinaria che ha avuto un ruolo determinante nella storia della Sambenedettese Calcio ... rivieraoggi.it

Addio a Giorgio Rumignani, icona della Sambenedettese - Tutta San Benedetto e la Sambenedettese si stringono attorno al lutto che ha colpito la famiglia Rumignani, porgendole le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia ... rivieraoggi.it

Addio a Giorgio Rumignani, il rosso di Gemona è scomparso dopo una lunga malattia. Aveva 86 anni. In Abruzzo, in ordine cronologico, ha allenato e vinto a Teramo (promozione in C/1 nel 1986), a Francavilla (promozione in C/1 l’anno successivo). Poi la mir - facebook.com facebook

