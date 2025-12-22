Addio a Gianpiero ultimo protagonista delle tipografie riminesi Una cordialità di stampo antico
Nella giornata di domenica, 21 dicembre, è scomparso Gianpiero Garattoni, dopo una malattia che lo aveva visto per diversi mesi ricoverato all'Ospedale di Rimini. Gianpiero aveva compiuto da pochi mesi 83 anni, ed era l'ultimo protagonista di quella grande stagione delle tipografie riminesi: la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Giornalismo italiano in lutto, addio a una delle firme più autorevoli: protagonista per decenni
Leggi anche: In ufficio, per una cena o una cerimonia autunnale, il rosa antico si afferma come protagonista di stagione. Insieme a tocchi di grigio, bianco, verde e azzurro
Addio a Giampiero Garattoni decano delle tipografie di Rimini - Domenica mattina, 21 dicembre, se n'è andato Giampiero Garattoni, dopo una malattia che lo aveva visto per diversi mesi ricoverato all'Ospedale di Rimini. chiamamicitta.it
A poche ore dal terremoto che ha portato all'addio ufficiale di Helmut Marko, il paddock si è trovato a interrogarsi sul destino di un altro pilastro di Milton Keynes: Gianpiero Lambiase. I riflettori si erano accesi sull'ingegnere italo-inglese subito dopo la bandiera - facebook.com facebook
#Gasperini vs #Spalletti, non è il sottosopra Gian Piero è cresciuto alla Juve, prima da calciatore e poi da tecnico. Per il toscano percorso inverso: la consacrazione a Roma, l’addio, il ritorno e ora il bianconero @lorenzo_lat87 #ASRoma x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.