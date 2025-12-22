Nella giornata di domenica, 21 dicembre, è scomparso Gianpiero Garattoni, dopo una malattia che lo aveva visto per diversi mesi ricoverato all'Ospedale di Rimini. Gianpiero aveva compiuto da pochi mesi 83 anni, ed era l'ultimo protagonista di quella grande stagione delle tipografie riminesi: la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Addio a Gianpiero, ultimo protagonista delle tipografie riminesi. "Una cordialità di stampo antico"

