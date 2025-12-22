Addio a Chris Rea | il cantautore britannico è morto a 74 anni
Chris Rea, cantautore britannico noto per diversi successi, tra i quali Driving Home For Christmas, si è spento all’età di settantaquattro anni. A dare la notizia è stata la sua famiglia; nel comunicato si legge che il musicista si sarebbe spento in ospedale, dopo una breve malattia. Chi era Chris Rea. Nato nel 1951 a Middlesbrough da padre italiano e madre irlandese, aveva sei fratelli. «Essere italo-irlandese in un bar di Middlesbrough. ho iniziato la mia vita da outsider», aveva dichiarato in seguito. Si era avvicinato alla musica da giovane, mentre lavorava come operaio nella fabbrica di gelati del padre, sognando di diventare giornalista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
